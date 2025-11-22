Росгвардия задержала злоумышленников, вымогавших деньги у участников СВО
Участников банды, похищавших ветеранов СВО, арестовали в Москве
Суд санкционировал арест членов преступной группы, занимавшейся похищениями ветеранов специальной военной операции и вымогательством денег.
Как сообщает Росгвардия в своем Telegram-канале, задержание произошло в Москве, где сотрудники СОБР «Столица» остановили автомобиль со злоумышленниками.
Среди задержанных оказался участник религиозной общины «Батал-Хаджи», признанной в России террористической и запрещенной на территории страны.
По предварительным данным, преступники вымогали деньги не только у самих участников СВО, но и у их близких. В настоящее время устанавливаются все детали криминальной схемы и возможная причастность задержанных к другим преступлениям.
