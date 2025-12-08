Росгвардия задержала сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске Подмосковья

Силовики проверили реабилитационный центр, расположенный в частном доме в Егорьевске. Вход в учреждение был ограничен, внутри находились 26 человек, проходивших лечение от различных зависимостей.

Постояльцы рассказали, что сотрудники центра регулярно причиняли им телесные повреждения, связывали и оставляли в подвале.

При поддержке спецназа Росгвардии были задержаны руководитель и трое работников центра. Сейчас проводится дальнейшее разбирательство по фактам незаконного удержания и жестокого обращения с людьми.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.