27 марта — это день основания ведомства, и нынешний год стал для него особенным: силовому органу исполнилось 10 лет, за которые произошло множество поистине эпохальных событий. Росгвардия представляет собой орган исполнительной власти на федеральном уровне, главные задачи которого — гарантировать безопасность государства и общества, а также оберегать права и свободы граждан. Решение президента о формировании этой структуры продиктовано необходимостью противостоять растущим угрозам терроризма и экстремизма, с которыми ведомство теперь успешно борется, сообщает «Версия» .

С момента своего основания в 2016 году Росгвардия вносит колоссальный вклад в непростую работу по охране правопорядка, безопасности граждан и борьбе с преступностью. И это далеко не всё. Ведомство с честью проявляет себя в зоне специальной военной операции, участвуя в ней с самого начала. Военнослужащие уничтожают боевиков ВСУ, освобождают населенные пункты и следят за правопорядком на территориях, возвращенных в состав России. Работа не прекращается ни на день: росгвардейцы сбивают дроны, обезвреживают диверсантов, ликвидируют тайники с оружием, а также занимаются гуманитарной миссией — оказывают помощь местным жителям.

Надежная защита ведомства распространяется не только на освобожденные территории, но и на всю страну. Бойцы активно взаимодействуют с другими силовыми структурами, задерживая нарушителей — от хулиганов, мошенников и наркоторговцев до подозреваемых в особо тяжких преступлениях, — а также участвуют в операциях по выявлению нелегальных мигрантов, пресечению коррупционных схем и решению других задач.

Сейчас служба готовится достойно встретить свой юбилей. В преддверии праздника ведомство запустило историко-патриотический проект «Росгвардия. Вехи истории», который освещает героический путь структуры. В зданиях обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы — организованы тематические экспозиции. В различных подразделениях проходят дни открытых дверей, организуются встречи с ветеранами и уроки для школьников.

В юбилейный год произошло еще одно важное событие: благотворительный Фонд святого мученика Вонифатия передал в главный храм Росгвардии икону небесного покровителя инженерных войск России — святого благоверного князя Даниила Московского.

История отечественных войск правопорядка берет начало 27 марта 1811 года, когда император Александр I учредил внутреннюю стражу. Современная же Росгвардия была создана указом главы государства 5 апреля 2016 года, но свой профессиональный праздник ведомство отмечает 27 марта, подчеркивая историческую преемственность традиций.

В структуру Росгвардии входят такие легендарные подразделения, как ОМОН, СОБР, Отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского. Ведомство располагает собственной авиацией, морскими частями и кинологической службой, где насчитывается более 3 тысяч служебных собак.

Сотрудники ведомства обеспечивают безопасность граждан и объектов не только внутри страны. Одним из ключевых объектов, находящихся под охраной Росгвардии, является космодром Байконур.

За всю историю высшей государственной награды — медали «Золотая Звезда» — были удостоены 500 представителей войск правопорядка. Из них 20 росгвардейцев получили звание Героя России, проявив героизм в ходе специальной военной операции.

Бессменным руководителем службы с 2016 года является Виктор Золотов.

Девиз Росгвардии — «Всегда на страже!».