сегодня в 14:15

Росгвардия Подмосковья за неделю задержала 808 человек

Сотрудники Росгвардии в Подмосковье за прошедшую неделю 1 488 раз выезжали по сигналам «Тревога» и обеспечили безопасность почти сотни мероприятий. По подозрению в преступлениях и административных правонарушениях задержаны 808 человек, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

За отчетный период экипажи вневедомственной охраны 1488 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревоги. Сотрудники обеспечили безопасность 98 мероприятий. Краж на охраняемых объектах благодаря их оперативным действиям не допущено.

По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержаны 808 граждан.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 928 проверок условий хранения оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 42 единицы оружия, составили 81 административный протокол и аннулировали 41 разрешение.

Подразделения специального назначения выполнили 30 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.