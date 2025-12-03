Росгвардия Подмосковья за неделю предотвратила кражи и задержала более тысячи человек

Сотрудники Росгвардии Московской области за неделю 2 394 раза выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов, обеспечили безопасность 247 мероприятий и задержали 1 028 граждан, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья за прошедшую неделю обеспечили безопасность 247 массовых мероприятий. Благодаря их оперативным действиям на охраняемых объектах не произошло ни одной кражи.

В ходе работы росгвардейцы задержали 1 028 человек по подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели 668 проверок по обеспечению сохранности оружия у граждан и организаций. Из незаконного оборота изъяли 65 единиц оружия, составили 125 административных протоколов и аннулировали 32 разрешения.

Сотрудники специальных подразделений выполнили 94 задачи по силовому сопровождению специальных мероприятий.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.