Росгвардия Подмосковья провела экскурсию для кадетов в Москве

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны 25 марта организовали для кадет Сергиевской школы экскурсию в Музей военной формы в Москве в рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В экскурсии приняли участие кадеты подшефных классов МОУ «Сергиевская СОШ», члены семей росгвардейцев и ветераны войск правопорядка. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Дни Росгвардии».

Участники познакомились с экспозицией, отражающей развитие военного обмундирования от эпохи Петра I до современности. Кадеты увидели подлинные образцы формы разных исторических периодов, изучили интерактивные макеты и узнали новые факты об истории русской армии. Это позволило им глубже понять преемственность поколений и значение воинских традиций.

Ветераны рассказали школьникам о создании войск правопорядка, этапах их становления и развитии вневедомственной охраны, которая со временем стала важным элементом системы безопасности.

«Такие встречи помогают почувствовать связь времен. Очень важно, чтобы молодежь понимала, на каких ценностях строится служба и какая ответственность стоит за каждым принятым решением», — отметили сотрудники вневедомственной охраны.

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия формируют у подрастающего поколения уважение к службе и осознание значимости защиты Отечества.

