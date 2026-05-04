Росгвардия обеспечила безопасность 1 мая в Подмосковье

сегодня в 15:14

Около 200 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили охрану порядка во время первомайских мероприятий в Подмосковье. Они работали совместно с другими правоохранительными органами, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Порядка 200 сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с правоохранительными органами обеспечили общественную безопасность в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда.

Росгвардейцы несли службу в местах проведения культурно-массовых событий. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к праздничным площадкам.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы проконтролировали соблюдение правил оборота оружия и провели дополнительные инструктажи с представителями частных охранных организаций. Благодаря слаженной работе правоохранительных структур серьезных происшествий и нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.