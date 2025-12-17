Росгвардия Московской области подвела итоги работы за 2025 год

Главное управление Росгвардии по Московской области провело расширенное совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год и определили задачи на следующий год, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В Главном управлении Росгвардии по Московской области прошло расширенное совещание с участием руководства и представителей Центрального округа Росгвардии. Генерал-майор полиции Сергей Новичков подвел итоги работы подразделений за 2025 год и отметил вклад сотрудников в обеспечение общественной безопасности и правопорядка в регионе.

За год личный состав спецподразделений принял участие в более чем 6 тысячах специальных операций, задержал свыше 4 тысяч злоумышленников и внес значительный вклад в противодействие терроризму, в том числе на территории Северо-Кавказского региона. Управление вневедомственной охраны обеспечивало безопасность порядка 90 тысяч объектов и имущества граждан, отработало более 75 тысяч сигналов «Тревога» и доставило в органы внутренних дел 50 тысяч граждан, включая 18 разыскиваемых лиц.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы провели около 40 тысяч проверок владельцев гражданского оружия, выявили около 7 тысяч нарушений, изъяли более 5 тысяч единиц оружия и аннулировали свыше тысячи лицензий. В завершение совещания определили приоритеты на 2026 год, а отличившимся сотрудникам вручили награды и ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.