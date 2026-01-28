Росгвардия и полиция выявили 21 нарушителя миграционного законодательства в Домодедово

Сотрудники ОМОН «Русич» Росгвардии Московской области совместно с полицией провели рейд в Домодедово, в ходе которого выявили 21 иностранного работника с нарушениями миграционного законодательства, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Силовики Росгвардии оказали поддержку полиции при проведении оперативно-профилактического мероприятия в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово. Проверка проходила на территории складского комплекса и была направлена на выявление фактов незаконной миграции.

В результате рейда сотрудники выявили 21 иностранного гражданина из стран Средней Азии, нарушивших миграционное законодательство. Из них восемь человек работали без необходимых разрешительных документов, а еще тринадцать находились на территории России с нарушением режима пребывания.

Всем нарушителям назначили штрафы по 5 тысяч рублей и приняли решение о выдворении за пределы Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.