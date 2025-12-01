сегодня в 16:07

Росгвардейцы задержали рецидивиста за угрозу убийством в хостеле Солнечногорска

Сотрудники Росгвардии Московской области задержали 41-летнего жителя Волгоградской области, который угрожал убийством персоналу хостела в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт централизованной охраны из хостела на улице Красной в Солнечногорске.

Прибывшие росгвардейцы установили, что гость в состоянии опьянения вел себя агрессивно, ругался и угрожал расправой администратору и сотрудникам гостиницы.

Правоохранители задержали мужчину и передали его полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанным оказался 41-летний житель Волгоградской области, ранее судимый за грабеж.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.