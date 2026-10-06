Росгвардейцы в Подмосковье 9908 раз выезжали по тревоге за месяц

Сотрудники Росгвардии за прошедший месяц совершили 9908 выездов по сигналам тревоги с охраняемых объектов в Подмосковье. Краж на этих объектах не допущено, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Росгвардейцы за прошедший месяц 9908 раз выезжали по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов в Подмосковье. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны краж на этих объектах не допущено.

Сотрудники обеспечили безопасность 527 мероприятий. По подозрению в совершении преступлений и административных правонарушений задержали 4581 человека.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы провели 1800 проверок сохранности оружия у физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъяли 405 единиц оружия, составили 258 административных протоколов о нарушениях законодательства в сфере контроля за оборотом оружия и аннулировали 117 разрешений.

Подразделения специального назначения выполнили 68 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.