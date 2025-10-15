Росгвардейцы пресекли оборот наркотиков в особо крупном размере в Подмосковье

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ночное время суток находившиеся на маршруте патрулирования стражи правопорядка обратили внимание на подозрительную иномарку в Видновском лесопарке.

Приблизившись к автомобилю, росгвардейцы заметили, как водитель попыталась что-то спрятать под сиденье. В ходе беседы женщина призналась, что хранит при себе запрещенные вещества с целью дальнейшего распространения через «закладки».

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе досмотра в салоне транспортного средства был обнаружен пакет с неизвестным порошком.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком — мефедрон общей массой более 1 килограмма. 45-летняя жительница Солнечногорска передана полиции. Возбуждено уголовное дело.