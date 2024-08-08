Росгвардейцы пресекли незаконный оборот наркотиков в Подмосковье

Сотрудники Солнечногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали гражданина, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Подмосковью.

Накануне вечером, патрулируя улицы городского округа, росгвардейцы обратили внимание на подозрительного мужчину идущего рядом с лесополосой на окраине города. В ходе беседы гражданин не смог пояснить причину своего нахождения в безлюдном месте, отряхивал одежду, нервничал и путался в словах.

При проведении оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри, а также прибор для определения массы.

Гражданин был задержан сотрудниками Росгвардии и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам экспертизы установлено, что изъятый материал является наркотическим средством «мефедрон» общей массой 0,77 граммов.

Выяснилось, что задержанный планировал сбыть запрещенное вещество путем «закладок» по тайникам в лесном массиве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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