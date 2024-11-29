Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемых в краже электроинструмента

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двух подозреваемых в краже инструмента из сетевого гипермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Находясь в торговом зале, злоумышленники переклеили маркер магазина, обозначающий личную вещь посетителя, на упаковку неоплаченного электрического инструмента. После этого молодые люди оплатили на кассе самообслуживания недорогие строительные детали и вышли за кассовую линию, где и были задержаны оперативно прибывшими по сигналу «тревога» росгвардейцами.

Сотрудники Росгвардии доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что это не первый эпизод кражи с участием задержанных. Общая сумма ущерба могла составить около 50 тыс. рублей.

По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.