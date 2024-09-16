Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в незаконном проникновении

Сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном проникновении на территорию водонасосной станции, сообщает пресс-служба ведомства.

Следуя по маршруту патрулирования, экипаж группы задержания получил сообщение о том, что неизвестный гражданин пытается попасть на закрытый участок промышленного объекта.

Оперативно прибыв по указанному адресу, росгвардейцы осмотрели территорию, где обнаружили правонарушителя. Стражи порядка задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Благодаря своевременным действиям сотрудников Росгвардии, подозреваемый не успел нанести ущерб имуществу собственника объекта. Мотивы его поступка выясняются. По данному факту проводится проверка.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.