Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже из супермаркета

Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя, который тайно похитил товар из супермаркета, сообщает пресс-служба управления.

Патрулируя улицы городского округа, стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине, расположенном на Красноармейском шоссе.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали неизвестного мужчину, который попытался покинуть магазин с неоплаченным товаром.

Правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. Выяснилось, что 3 года назад злоумышленник уже был судим за совершение кражи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.