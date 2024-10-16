Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже из супермаркета
Фото - © Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали 38-летнего местного жителя, который тайно похитил товар из супермаркета, сообщает пресс-служба управления.
Патрулируя улицы городского округа, стражи порядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине, расположенном на Красноармейском шоссе.
Прибыв на место, росгвардейцы задержали неизвестного мужчину, который попытался покинуть магазин с неоплаченным товаром.
Правоохранители доставили задержанного в отдел полиции. Выяснилось, что 3 года назад злоумышленник уже был судим за совершение кражи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.