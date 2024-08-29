Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в краже из сетевого магазина

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда получили сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом сетевом магазине на улице Астахова.

Прибыв по указанному адресу, стражи порядка выяснили, что неизвестный молодой человек совершил кражу товаров на сумму более чем 5000 рублей. Правонарушитель пронес мимо кассы неоплаченные кондитерские изделия и пару косметических средств, однако завершить «хитроумный план» не удалось — возле центрального выхода его задержали росгвардейцы.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.