Росгвардейцы Подмосковья вернули родителями пропавшего ребенка

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области вернули родителям 2-х летнего сына, который потерялся на прогулке, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время несения службы сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов долгое время гуляет маленький мальчик без сопровождения взрослых.

В результате проведенных поисковых мероприятий ребенок был найден неподалеку от места проживания. Выяснилось, что он гулял со старшей сестрой и братом, но те отвлеклись и 2-х летний малыш самостоятельно вышел с детской площадки.

Росгвардейцы уточнили адрес и передали мальчика взволнованным родителям.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.