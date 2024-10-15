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Росгвардейцы Подмосковья среагировали 2,2 тыс раз по сигналам «Тревога» за неделю

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность более 180 мероприятий. Благодаря слаженным оперативным действиям росгвардейцев краж на охраняемых объектах не допущено. По подозрению в совершении преступлений и нарушении административного законодательства задержано более 900 граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы проведено более 569 проверок обеспечения сохранности оружия физических и юридических лиц. Из незаконного оборота изъято 106 единиц оружия. Составлено 225 административных протоколов о нарушении законодательства в сфере контроля за оборотом оружия, аннулировано 52 разрешения.

Подразделениями специального назначения выполнено 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.