Росгвардейцы Подмосковья провели занятие для курсантов «Гвардейской смены»

В День Конституции Российской Федерации сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области провели патриотическое занятие для курсантов «Гвардейской смены» подшефного колледжа «Энергия». Мероприятие состоялось в актовом зале образовательного учреждения, сообщает пресс-служба управления.

Начальник отдела договорно-правовой работы управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Наталья Воронова рассказала будущим защитникам Отечества об истории принятия Конституции РФ, подчеркнув ее значение как основного закона страны.

Познавательной частью занятия стала устная викторина, в ходе которой курсанты с энтузиазмом продемонстрировали свои знания об основах и структуре главного закона страны, правах, свободах и обязанностях граждан России.

Начальник отделения учета и комплектования личным составом штаба Главного управления Росгвардии по Московской области подполковник полиции Антон Ионов помог ребятам сориентироваться в вопросах поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии РФ, рассказав о необходимых документах и процедурах.

В завершение мероприятия курсанты получили не только экземпляры Конституции РФ, но и практичные подарки.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.