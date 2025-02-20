Росгвардеец из Воскресенска рассказал, что пошел в органы после гибели брата

Дмитрий Фролов работает в Воскресенском ОВО Росгвардии с 2002 года. Связать жизнь с правоохранительной деятельностью он решил после трагической гибели своего брата.

«Уже идет 23-й год моей работы в этой сфере. В 1999 году у меня убили брата, и я решил пойти в правоохранительные органы. Сподвигло желание бороться с преступностью», — рассказал старший полицейский группы задержания, старший прапорщик полиции Дмитрий Фролов.

По словам Дмитрия, каждый рабочий выезд непредсказуем: бывают и бытовые ссоры, и конфликты с применением оружия, и многое другое.

«Вызовы поступают постоянно: выезжаем на семейные скандалы, отрабатываем вызовы с сигнализаций. Бывают и ножи, и огнестрельное оружие, с таким тоже сталкиваемся», — подчеркнул мужчина.

Про коллектив старший прапорщик рассказывает с теплотой. Несмотря на то, что сотрудники разного возраста и с разными характерами — все находят общий язык и слаженно работают под девизом «Всегда на страже».

Свободное время Дмитрий уделяет семье. У него подрастает сын Иван, которому уже исполнился один год. Кроме того, глава семейства занимается охотой и игрой на гитаре.

«Также состою в ветеранской организации, что считаю очень важным делом. Но на первом месте, конечно, семья», — рассказал Фролов.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.