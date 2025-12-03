Родственники арестованных в Таиланде россиян просят МИД помочь

Семьи Егора Глебова и Романа Бережного, задержанных в Таиланде по запросу американских властей в феврале 2025 года, обратились в российский МИД с просьбой содействовать их депортации в Россию, сообщает RT .

По словам супруги Глебова, тайские суды, не рассматривая дело по существу, уже приняли решение об экстрадиции мужчин в США, однако запрос от России на депортацию мог бы изменить ситуацию.

Одновременно с Глебовым и Бережным в Таиланде арестованы Даниил Тишаков и Владимир Мещеряков — предположительно, все четверо были знакомы и переехали в страну с Дальнего Востока. Американский Минюст обвиняет их в кибермошенничестве.

Родственники подчеркивают, что депортация в Россию — единственный способ избежать передачи США.

