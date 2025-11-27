Родственникам экс-сотрудника МВД открыли более 70 счетов для обналичивания

У подозреваемого в рекордной взятке Сатюкова нашли более 70 счетов

Следствие установило, что бывший сотрудник управления «К» МВД РФ Георгий Сатюков, обвиняемый в получении взятки в 5 млрд рублей, и его сообщник Дмитрий Соколов использовали для легализации средств не менее 70 банковских и брокерских счетов, сообщает ТАСС.

На его брата зарегистрировано 36 счетов, на родителей — 29, на супругу — 6. Операции проводились в различных валютах через лицевые и брокерские счета.

Уголовное дело против Сатюкова и Соколова возбуждено в августе 2023 года по статье о взятке в особо крупном размере. Оба скрылись от следствия и заочно арестованы.

Расследование считает Соколова посредником в передаче средств, которые являлись вознаграждением за прекращение уголовных дел в сфере IT-преступлений. Имущество фигурантов и их родственников арестовано в рамках мер по возмещению ущерба.

