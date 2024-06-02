Родные Анастасии Заворотнюк предупредили о мошенниках, вымогающих деньги

На аккаунтах Заворотнюк в соцсетях ее родные опубликовали предупреждение, что они не ведут сбор средств. Также семья выложила скриншот с сообщением якобы от мужа актрисы фигуриста Петра Чернышева. В нем от его имени обратились к знакомой Анастасии.

По словам родных, у Петра нет аккаунтов в соцсети и помочь семье он не просит.

Похороны актрисы Анастасии Заворотнюк состоялись 1 июня на Троекуровском кладбище Москвы. Могила звезды сериала «Моя прекрасная няня» расположена на аллее деятелей искусств. На церемонии погребения присутствовали ее близкие, дети и супруг.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая. Причиной смерти стал рак головного мозга, который ей диагностировали в 2019 году после рождения младшей дочери Милы.