Родителям в Истре предлагают проконтролировать меню в школьных столовых

В школах и садах муниципального округа Истра проходит родительский контроль питания. В округе Истра продолжается реализация проекта «Родительский контроль». С начала учебного года качество блюд в школьных столовых и в детских садах уже проверили более 220 родителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Присоединиться к проекту по контролю питания детей может каждый желающий. У родителей есть прекрасная возможность узнать, чем кормят школьников и воспитанников дошкольных учреждений в столовых. Участники могут также ознакомиться с меню, оценить санитарное состояние обеденного зала.

Для участия нужна предварительная запись. Уточнить всю информацию можно у руководства своей школы или дошкольного отделения.

«Родительский контроль» проходит во всех школах и дошкольных учреждениях округа. Свои замечания и пожелания родители оставляют в журналах в школьных столовых.

Родители, уже поучаствовавшие в рейдах, отмечают отменный вкус блюд и благодарят поваров за работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.