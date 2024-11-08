Родителям рассказали, как научить ребенка произношению звука «р»

«Надувание воздушных шариков очень эффективно, потому что оно тренирует мышцы языка и развивает дыхательную силу. Также полезным будет упражнение под названием „болталка“», — отметила эксперт.

В последнем упражнении поможет указательный палец. Его нужно поднять вверх, после чего предложить ребенку попытаться произнести звуки, двигая языком вокруг пальца. Это будет способствовать контролю за движениями языка и улучшению артикуляции, отметила специалист.

По мнению логопеда, если ребенок не может произнести «р», не стоит паниковать. В возрасте трех лет это совершенно естественно, так как его речевой аппарат еще не готов к этому звуку. Эксперт отметила, что детям старше пяти лет требуется помощь. Она также подчеркнула, что если возникают проблемы с произнесением других звуков, важно сосредоточиться на тех, которые соответствуют этапам их развития.

Систематические и легкие занятия помогут ребенку освоить правильное произношение звука «р» и увеличить уверенность в своих навыках общения, заключила Абузарова.