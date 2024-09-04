Родителям Подмосковья рассказали, как сделать пребывание детей дома безопасным

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:38

С возвращением детей после летних каникул важно помнить о их безопасности, особенно, когда они остаются дома одни после занятий. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору назвали основные правила для безопасного пребывания детей дома, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, нельзя использовать москитные сетки без соответствующей защиты окон. Лучше убедиться, что окна оборудованы защитой, чтобы предотвратить возможность выпадения детей из окон.

Кроме того, необходимо установить на окна блокаторы или оконные ручки-замки с ключом, которые предотвратят возможность открытия окна ребенком самостоятельно.

Также не стоит ставить мебель вблизи окон. Это поможет предотвратить ситуации, когда ребенок сможет взобраться на подоконник.

Хорошим вариантом будет установить системы безопасности: видеонаблюдения или сигнализации. Это поможет следить за происходящим и обеспечит дополнительную безопасность.

К тому же, в доме необходимо создать безопасное пространство. Убедиться, что в квартире нет опасных предметов, острых инструментов, лекарств или химикатов, доступных для детей.

Также необходимо договориться с ребенком о правилах поведения. К примеру, не открывать двери незнакомцам и не пользоваться газовой плитой без разрешения взрослых.

Важно регулярно проверять состояние дома и убедиться, что все электрические приборы в порядке, а провода не повреждены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.