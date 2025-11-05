Родители смогут контролировать местоположение детей с помощью детских SIM-карт

Минцифры объявило о запуске детских SIM-карт, которые позволят родителям отслеживать перемещения ребенка без необходимости подавать официальные заявления или обращаться в суд, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что сейчас для отслеживания SIM-карты требуется запрос от ее владельца, поэтому многие родители оформляют SIM-карты на себя. Новая система упростит процесс: SIM-карты будут оформляться непосредственно на ребенка, а встроенный геотрек даст возможность родителям следить за его передвижением без лишних запросов.

«Это необходимо, чтобы понимать, кто конкретно пользуется SIM-картой. Дети — это огромный пласт пользователей, но их симки в большинстве случаев оформлены на родителей. Чтобы вывести этот рынок из тени, создаются такие условия», — рассказал Муртазин.

Кроме того, пожилые граждане смогут через «Госуслуги» назначить доверенное лицо для доступа к своим геотрекам также без суда и заявлений. С 1 апреля на портале «Госуслуги» уже работает сервис, позволяющий россиянам контролировать количество зарегистрированных на них SIM-карт.

