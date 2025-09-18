сегодня в 18:05

Родители посетили школу «Лесные озера» в Солнечногорске после обновления

В школе «Лесные озера» в Солнечногорске отремонтировали медицинский кабинет и поставили новое оборудование в класс технологии. Обновленные помещения осмотрели родители учеников вместе с замглавы городского округа Ириной Тишиной и педагогами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В медицинском кабинете заменили дверные проемы, деревянные перегородки на газобетонные, провели электромонтажные работы, грунтовку и покраску потолков, армирование и стяжку полов, штукатурку стен, уложили керамическую плитку. Родителям сообщили, что его модернизацию продолжат закупкой необходимого оборудования.

Также с посетителями проговорили создание комфортной зоны ожидания, расширение секций, программ дополнительного образования и другие вопросы.

«В процессе диалога с родителями и педагогами обсудили приоритетные задачи по улучшению образовательного процесса. Выражаю благодарность всем участникам за конструктивный диалог и готовность к дальнейшему развитию образовательной среды», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, в рамках родительского контроля гости попробовали блюда в школьной столовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.