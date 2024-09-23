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Родители погибших от отравления детей Красноярском крае пришли в сознание

Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Родителей собираются допрашивать.

Утром стало известно, что четвертый ребенок скончался от отравления в Красноярском крае.

В качестве приоритетной версии рассматривается попадание ядовитого вещества в еду при ее приготовлении дома.

Отравление произошло 20 сентября вечером. Семья из Красноярского края в составе мужа, жены и четверых детей поужинала пельменями и курицей из магазина. В результате на следующий день умерли двое детей, шестилетняя девочка и 13-летний подросток.

Затем скончалась 11-летняя девочка. Также стало известно, что в момент отравления мать была беременна. Врачи борются за ее жизнь и малыша.