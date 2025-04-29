Родители назвали главные навыки, которые дети получают в интернете

Новое исследование показало, какие меры родители уже применяют или планируют внедрить для защиты детей в цифровом пространстве, а также их взгляды на самостоятельные покупки и продажи детей на онлайн-площадках. 81% россиян убеждены, что главная роль в обучении детей интернет-безопасности лежит на родителях, следует из опроса, проведенного онлайн-платформой Авито и Альянсом по защите детей в интернете.

На втором месте по значимости респонденты указали школьных учителей, а на третьем — IT-компании, чьи сервисы используют дети. Кроме того, родители считают важным, чтобы бизнес активно развивал образовательные инициативы в сфере цифровой грамотности.

Половина опрошенных родителей участвует в онлайн-покупках и продажах своих детей: 31% детей имеют личные аккаунты, а 20% совершают сделки через аккаунты взрослых. По мнению родителей, самостоятельные онлайн-транзакции помогают развивать у детей полезные навыки: финансовую грамотность (63%), умение общаться и вести переговоры (43%), организационные способности (36%), предпринимательские качества (32%), критическое мышление (30%) и креативность (25%).

«Совершение сделок в интернете сегодня едва ли не популярнее классического онлайн-шопинга. Если раньше родители учили детей самостоятельности в обычных магазинах, то теперь важно научить их безопасно общаться, покупать и продавать в сети. Очень радует, что большинство взрослых это осознают и объясняют детям, как защитить себя онлайн. Крупные IT-компании, со своей стороны, не только совершенствуют антифрод-технологии, но и разрабатывают образовательные проекты для повышения цифровой грамотности. Например, в рамках „Цифрового ликбеза“, „Урока цифры“, а также онлайн-игр „Стражи Авито“ и „Миссия безопасность“ мы простым языком рассказываем детям о базовых правилах безопасности в интернете», — отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

66% родителей регулярно обсуждают с детьми возможные риски в сети и способы их избежать. Половина респондентов (50%) отслеживает активность детей в интернете, 49% применяют инструменты родительского контроля, а 36% ограничивают время, проводимое в сети. Еще 14% записывают детей на обучающие программы, посвященные безопасному использованию цифровых платформ.

Среди наиболее эффективных форматов обучения родители выделяют лекции и беседы (57%), видеоролики и мультфильмы (51%), интерактивные онлайн-игры (33%), а также тренинги и мастер-классы (27%).

«Результаты исследования подтверждают важный тренд: родители осознают свою ключевую роль в формировании цифровой грамотности у детей. Это очень позитивно, ведь именно в семье закладываются основы безопасного поведения в сети. При этом важно, чтобы в этот процесс включались и другие участники — школы, IT-компании, платформы. Альянс по защите детей в цифровой среде разрабатывает материалы для федеральных информационных кампаний. При поддержке Министерства просвещения РФ мы создали и распространили „Азбуку Кибербезопасности“ (совместно с Движением Первых) — обучающий ресурс для детей и другие полезные материалы. Особенно радует, что все больше родителей не просто контролируют действия детей в интернете, но и учат их осознанному использованию цифровых платформ, развивая полезные навыки и умение оценивать риски», — подчеркнула председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.