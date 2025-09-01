Родителей призвали обучить школьников грамотной работе с ИИ

С началом нового учебного года школьников ждет приличный объем домашней работы и сочинений. Желая облегчить себе задачу, ребята все чаще прибегают к готовым решениям: если раньше это были ГДЗ и сборники готовых сочинений, то сегодня — нейросети. Полностью искоренить эту тенденцию вряд ли получится, в связи с чем психолог Евгений Черепанов предложил родителям обучать детей эффективному подходу к использованию искусственного интеллекта в учебе, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Простое копирование сгенерированного ИИ текста лишает ученика возможности развить важные навыки: грамотно излагать свои мысли, строить аргументацию и анализировать информацию. Это негативно сказывается не только на письме, но и на способности творчески мыслить и критически оценивать информацию.

При этом эксперт считает, что не стоит полностью исключать нейросети из учебного процесса. Гораздо эффективнее научить детей использовать их как инструмент. Например, ИИ может помочь с поиском идей, структурированием материала или предоставлением примеров, однако итоговый текст должен быть написан самостоятельно. Такой подход способствует осмыслению и переработке информации, а не простому ее копированию.

Родителям необходимо вместе с детьми обсуждать цели и задачи, стоящие перед ними. Так, сочинение — это возможность научиться выражать свои мысли, понимать литературу и анализировать различные точки зрения. Психолог рекомендовал разбирать произведения вместе, задавать вопросы и обсуждать прочитанное.

Черепанов отметил, что создание уникального текста вызывает выброс «правильного» дофамина, формирующего чувство удовлетворения и повышающего самооценку. В отличие от кратковременного удовольствия, получаемого от социальных сетей, такая награда способствует развитию воли, творческих способностей и эмоционального интеллекта.

Присвоение чужого текста, напротив, может привести к чувству вины и снижению мотивации, что, в свою очередь, негативно сказывается на творческом потенциале и уверенности в себе. Важно поддерживать самостоятельность детей при выполнении письменных работ и помогать им получать удовольствие от собственных достижений.