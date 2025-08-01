Робот поступил на актерский факультет театральной академии в Китае

Гуманоид Xueba 01 стал первым роботом в КНР, поступившим на актерский факультет

В Китае робот поступил в докторантуру по направлению «драматургия и кино». Обучаться он будет в Шанхайской театральной академии, сообщает Сноб со ссылкой на South China Morning Post.

Гуманоид Xueba 01 (Xueba — сленговое слово, которое обозначает отличника) стал первым в истории КНР роботом, зачисленным на творческую специальность. Ему предстоит четырехлетнее обучение и изучение традиционного китайского оперного искусства. Старт занятий запланирован на 14 сентября.

Научным руководителем робота назначен профессор и художник Ян Цинцин. Он сообщил, что гуманоид будет изучать актерское и сценарное мастерство. В учебном процессе, включая посещение лекций и репетиции, он будет взаимодействовать с другими студентами. По окончании обучения Xueba 01 предстоит защита диссертации.

Разработка робота велась Шанхайским университетом науки и технологий совместно с компанией DroidUp Robotics. Внешне он напоминает взрослого мужчину ростом 175 см. Гуманоид способен воспроизводить мимику благодаря силиконовой коже и физически взаимодействовать с людьми. Xueba 01 говорит на официальном китайском языке (путунхуа), носит очки, рубашку и брюки.

Новость вызвала неоднозначную реакцию среди населения Китая. Один из студентов академии в социальных сетях выразил сомнения относительно способности робота заменить уникальные голоса, необходимые для оперы.

«Если я не смогу окончить обучение, моя система и данные могут быть понижены в рейтинге или удалены», — ответил на этот комментарий Xueba 01.