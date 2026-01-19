Робот Добродел обработал более 1,5 млн обращений жителей Подмосковья в 2025 году

Робот Добродел, цифровой помощник Подмосковья, в 2025 году проанализировал свыше 1,5 млн обращений жителей через сервис «Решаем проблемы вместе», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Робот Добродел работает в Подмосковье с декабря 2022 года и помогает жителям региона через сервис «Решаем проблемы вместе». За три года его работы количество обработанных сообщений превысило 5 млн, из которых более 1,5 млн — в 2025 году.

С момента запуска цифрового помощника среднее время модерации сообщений сократилось на 31%. Более 927 тыс. обращений прошли автомодерацию без участия специалистов, что повысило эффективность обработки заявок.

Робот Добродел автоматически распознает проблему, определяет ее категорию по 1841 тематике и направляет обращение ответственному подразделению для решения.

Узнать больше о цифровых решениях Московской области и подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион».

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.