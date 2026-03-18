РКН: Telegram продолжает нарушать законы России

В Роскомнадзоре прокомментировали блокировку запрещенных материалов администрацией Telegram. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство, сообщает ТАСС .

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Telegram начали замедлять в РФ с 10 февраля 2026 года.

Ранее в Сети распространились сообщения о возможной тотальной блокировке сервиса с 1 апреля.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

