РКН раскрыл обязательное правило для регистрации Telegram-каналов

сегодня в 17:04

РКН: для регистрации Telegram-канала нужно дать права специальному боту

В ответ на многочисленные вопросы сотрудники Роскомнадзора (РКН) в официальном Telegram-канале опубликовали правила, согласно которым можно зарегистрировать свои каналы в России правильно. Важным этапом является предоставление прав специальному боту, без которого регистрацию завершить не получится.

После отправки запроса на регистрацию через Госуслуги, критически важно активировать специализированного бота непосредственно из-под учетной записи Telegram. Это единственный предусмотренный Telegram способ удостоверения контроля над регистрируемым каналом определенным человеком.

Номер регистрационной заявки, полученный на Госуслугах, должен быть сопоставлен с данными, предоставленными боту. Иные способы подтверждения прав на канал в данной соцсети не предусмотрены.

Игнорирование данного шага приведет к возврату заявления с формальным отказом. В этом случае потребуется повторная процедура регистрации.

