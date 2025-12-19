сегодня в 11:46

РКН: игру The Sims не будут блокировать в России

Недавно общественники попросили ограничить доступ к игре The Sims в России. В Роскомнадзоре отметили, что оснований для блокировки на данный момент нет, сообщает «Абзац» .

«В настоящее время оснований для применения ограничений к компьютерной игре Sims нет», — сказали в пресс-службе РКН.

The Sims — популярная серия игр в жанре симулятора жизни. Ранее общественники выступили с требованием запретить ее в России вслед за Roblox.

По мнению общественников, The Sims негативно влиять на формирование ценностей зумеров и на их психологическое здоровье.

Между тем Роскомнадзор не исключил снятие блокировки с Roblox. Платформа отметила, что готова сотрудничать с РКН для принятия мер, которые нужны для удаления деструктивной информации.

