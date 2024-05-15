РКК собрал 64 млн рублей для пострадавших от паводка в Оренбургской области

Председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук заявил, что организация собрала 64 млн рублей для пострадавших из-за паводка в Оренбургской области. Было закуплено 8 450 ваучеров на покупку одежды, сообщает ТАСС .

На конференции «Российский Красный Крест: векторы и пути развития» Савчук отметил, что каждый ваучер — это 7 тыс. рублей. Их раздавали в Орске и Оренбурге. Также было выдано 2400 наборов гуманитарной помощи и 155 тонн воды.

«На помощь Оренбургу было собрано 64 млн рублей», — заявил Савчук.

По его словам, паводки в Оренбургской области так сильно сплотили РКК впервые за последние пять лет. Представители организации со всей России пришли на помощь пострадавшим.

На территории региона все еще остаются подтопленными 1,8 тыс. домов и 4,6 тыс. приусадебных участков. Все реки вошли в русла, а уровень воды не достигает критической отметки.