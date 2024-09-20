Ряды юнармейцев Можайского округа пополнили новые учащиеся

В Можайске торжественно приняли новых учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», сообщили в пресс-службе округа.

60 юных жителей поклялись в верности Отечеству и своему долгу и получили книжки юнармейца. Обязанность каждого из них — следовать традициям доблести, быть защитником слабых, чтить память героев и быть достойным гражданином страны.

Перед вручением юнармейских книжек ребят поздравили исполняющий обязанности заместителя Главы Можайского городского округа Денис Потылицын, заместитель председателя Совета депутатов Можайского городского округа Татьяна Дроздова, военный комиссар городов Можайска и Руза Руслан Меладзе и ветеран боевых действий Александр Горчаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.