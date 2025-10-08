Ряд городов ЛНР остались без электричества из-за системного сбоя

Несколько городов Луганской Народной Республики остались без электричества из-за системного сбоя, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

«Системный сбой привел к отключению электричества в ряде городов Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорее всего подача электроэнергии возобновится в течение нескольких часов.

Подключение потребителей ведется поэтапно.

С 2023 года 30 сентября отмечают День воссоединения Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Именно в этот день в 2022 году 4 региона официально стали субъектами РФ. В них провели референдумы, где на голосовании жители решали, входить ли в состав России.

