Резидент ОЭЗ «Дубна» создал обезболивающий спрей для оказания первой помощи

Компания «Эверс» (входит в ГК «Эверс груп Рус») разработала новое медицинское изделие — обезболивающий спрей для оказания первой помощи, действие которого основано на принципе криотерапии. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Резидент особой экономической зоны «Дубна», специализирующийся на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств, уже приступил к выпуску охлаждающих спреев, на основе ментола с сильным обезболивающим эффектом. Компания уже выпустила пилотную партию средств, до конца II квартала этого года предприятие планирует выйти на проектную мощность», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Новое быстродействующее средство предназначено для облегчения неприятных ощущений при растяжениях, спортивных травмах, болях в мышцах и суставах. Охлаждающий косметический спрей также можно использовать во время тренировок и при больших физических нагрузках. Благодаря высокому содержанию ментола, спрей для наружного применения мгновенно охлаждает и оказывает обезболивающее воздействие.

Кроме уже названных показаний к применению, новый охлаждающий спрей эффективен при боли артритной природы, болезненных ощущениях в спине, не отягощенных заболеваниями, а также после укусов неядовитых насекомых.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.