В Реутове пройдет выставка-пристройство собак
Фото - © Администрация Реутов г. о.
Выставка —пристройство «Ждут ДОМа» от фонда помощи животным «ДОМ» ждет всех желающих в ТРЦ «Реутов Парк», Носовихинское ш., 45, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подробную программу мероприятия можно узнать по ссылке, а заодно и пройти регистрацию, чтобы получить сувенир от фонда.
Все желающие могут прийти, чтобы обрести тепло, а может, и поделиться с нуждающимся собаками и кошками своей заботой.
На выставке также будет работать пункт приема гуманитарной помощи. Для питомцев, которые еще не обрели свой дом можно принести:
— сухие корма, консервы и паучи для кошек и собак;
— пелёнки любых размеров;
— переноски и клетки для животных;
— амуниция (поводки, ошейники, шлейки) и одежда для собак и кошек;
— игрушки, лежанки, когтеточки, миски;
— препараты от глистов, блох и клещей для собак и кошек;
— перевязочные средства и ветеринарные препараты (не вскрытые и с хорошим сроком годности);
— постельное белье.
Время работы выставки-пристройства: 12:00 — 19:00.
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