В Реутове пройдет выставка-пристройство собак

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сегодня в 14:54

Выставка —пристройство «Ждут ДОМа» от фонда помощи животным «ДОМ» ждет всех желающих в ТРЦ «Реутов Парк», Носовихинское ш., 45, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подробную программу мероприятия можно узнать по ссылке, а заодно и пройти регистрацию, чтобы получить сувенир от фонда.

Все желающие могут прийти, чтобы обрести тепло, а может, и поделиться с нуждающимся собаками и кошками своей заботой.

На выставке также будет работать пункт приема гуманитарной помощи. Для питомцев, которые еще не обрели свой дом можно принести:

— сухие корма, консервы и паучи для кошек и собак;

— пелёнки любых размеров;

— переноски и клетки для животных;

— амуниция (поводки, ошейники, шлейки) и одежда для собак и кошек;

— игрушки, лежанки, когтеточки, миски;

— препараты от глистов, блох и клещей для собак и кошек;

— перевязочные средства и ветеринарные препараты (не вскрытые и с хорошим сроком годности);

— постельное белье.

Время работы выставки-пристройства: 12:00 — 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.