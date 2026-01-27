Службы и волонтеры Реутова устраняют последствия снегопада

В Реутове коммунальные службы и волонтеры совместно ликвидируют последствия сильного снегопада, который продолжается с ночи и, по прогнозам, завершится 28 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Реутове коммунальные службы и администрация оперативно отреагировали на обильный снегопад, накрывший город минувшей ночью. Для борьбы с последствиями непогоды задействованы все снегоуборочные машины и полный штат специалистов, а также резервные ресурсы. Работы ведутся в усиленном режиме.

Основное внимание уделяется расчистке главных автомагистралей, маршрутов общественного транспорта, дворовых территорий, подъездов к контейнерным площадкам и социальным объектам. Все действия выполняются согласно утвержденному регламенту.

К работе присоединились и волонтеры местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья». Добровольцы расчистили каток в Центральном парке, чтобы он вновь стал доступен для детей и взрослых. В ближайших планах — уборка детской площадки на улице Котовского, дом 6. Подобная помощь становится традицией: ранее волонтеры уже помогали устранять последствия циклона «Фрэнсис» на территории дошкольных учреждений.

Слаженная работа коммунальных служб и жителей помогает Реутову эффективно справляться с погодными трудностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.