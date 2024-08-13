Реутов стал одной из площадок чемпионата «Время первых» от корпорации «Ростех»

На площадке центра опережающей профессиональной подготовки подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове прошла профориентационная программа «Хорошо там, где мы», передает пресс-служба администрации городского округа.

Программа является дополнением к основному Чемпионату корпорации.

Для студентов и школьников от 8 до 18 лет организована профориентационная программа. Ребята приняли участие в экскурсии по площадке Чемпионата, могли попробовать свои силы в квесте, а также пройти профессиональные пробы по более чем 10 профессиональным направлениям.

Ежегодно в рамках Чемпионата «Время первых» для молодых сотрудников промышленных предприятий проводится комплекс мероприятий, который включает в себя диагностические, обучающие блоки, возможности для обмена лучшими практиками, тренинги по мотивации, сессии с экспертным сообществом и многое другое. Оператором проекта «Время первых» выступает Академия Ростеха.

По итогу формируется пул подающих надежды молодых специалистов для вертикального роста и включения в приоритетные проекты корпорации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.