Реутов к праздникам украсят более 120 световых консолей

В Реутове начались масштабные работы по подготовке к празднованию Нового года и Рождества. Коммунальные службы приступили к монтажу праздничного оформления, которое преобразит улицы и общественные пространства наукограда, создавая праздничную атмосферу для жителей и гостей города.

Основными элементами декора станут более 120 световых консолей. Их разместят на ключевых транспортных артериях города: на улице Победы (на участке от МКАД до храма) и вдоль Юбилейного проспекта. Работы по монтажу конструкций уже ведутся, на данный момент установлено около 10% от общего числа элементов.

Главные символы праздника — новогодние ели — появятся в наиболее посещаемых местах Реутова. Их установят на центральной площади перед зданием администрации, в Центральном городском парке и в Александровском сквере. В этом году все ели будут украшены игрушками, выполненными в ярких, насыщенных цветах, а также современными светящимися элементами, которые создадут волшебное настроение в вечернее время.

Помимо визуального преображения, которое по традиции будет выполнено в соответствии с концепцией проекта Губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», для жителей подготовлена обширная культурная программа. Всего с 1 декабря в Реутове запланировано более 80 культурных и спортивных мероприятий. Программа включает в себя творческие мастер-классы для детей и взрослых, арт-маркеты и встречи со сказочными персонажами. Одним из центров притяжения станет Центральный парк, где для самых маленьких жителей города откроется Резиденция Деда Мороза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.