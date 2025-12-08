«Решение логичное»: эксперт оценил идею отмены испытательного срока для мам

Глава департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин заявил, что решение правительства РФ об отмене испытательного срока на работе для матерей с детьми до трех лет представляется логичным и обоснованным, сообщает Общественное Телевидение России .

«Такие категории работников должны быть больше защищены от возможных нарушений их прав и потери работы, поскольку все-таки испытательный срок — это такая процедура, которая позволяет работодателю действительно в упрощенном порядке прекратить трудовой договор с работником, который, он считает, ему не подходит», — сказал эксперт.

По его словам, увольнение по упрощенной схеме может иметь более серьезные последствия для матерей с маленькими детьми, чем для других категорий работников.

В то же время, действующее трудовое законодательство предусматривает дополнительные гарантии для этой группы, например, запрет на увольнение по инициативе работодателя, распространяющийся на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В связи с этим, отмена испытательного срока для них представляется вполне обоснованным шагом.

