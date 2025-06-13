Republic TV: женщина выжила, опоздав на рейс разбившегося самолета в Индии

Женщина избежала гибели в авиакатастрофе в Индии, опоздав на рейс всего на десять минут из-за пробки, сообщает RT со ссылкой на Republic TV.

Бхуми Чаухан приехала в Индию на отдых из Лондона. Женщина застряла в пробке по пути в аэропорт.

«Только из-за этих десяти минут я не смогла сесть на рейс. Я не знаю, как это объяснить», — отметила она.

Boeing 787 Dreamliner выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон 12 июня. После взлета самолет не успел набрать нужную высоту и начал стремительно падать. Последнюю минуту полета воздушного судна зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что после удара об землю прогремел взрыв и в небо поднялся густой черный дым.

На борту самолета находились 242 человека, в том числе 12 членов экипажа. Оперативные службы предположили, что все люди погибли, но затем нашли выжившего.

Причина авиакатастрофы в Индии может заключаться в отказе обоих двигателей у самолета Boeing 787 Dreamliner.