Рэпер из Красногорска покрасил волосы в цвета российского триколора

Рэпер Жак-Энтони из Красногорска покрасил свой волосы в честь Дня Государственного Флага России. Он покрасил их в цвета российского триколора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жак-Энтони сын известного российского исполнителя Андрея «Лигалайза» Меньшикова. Рэпер решил стать музыкантом, наблюдая за карьерой отца.

Начал интересоваться хип-хопом в возрасте 9 лет, тогда же записал первый зарифмованный текст. С 11 лет периодически пел в хоре. В возрасте 14 лет начал писать и исполнять рэп-музыку. Первый альбом исполнитель выпустил в 2014 году.

В четверг в городском округе Красногорск проходит множество патриотических мероприятий в честь Дня флага. В зонах отдыха для гостей и жителей округа проходят акции, флешмобы, мастер-классы и образовательные мероприятия, которые сопровождаются патриотическими песнями.

А на площади возле Дома культуры «Подмосковье» активисты, волонтеры, молодежь и гости округа растянут большой российский триколор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.