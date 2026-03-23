РЭО: в России создали технологию переработки бумажных отходов в сорбенты для ликвидации нефтеразливов

Специалисты Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина создали методику, позволяющую превращать бумажный мусор в особые составы, предназначенные для удаления нефтяных загрязнений из воды. Данная разработка дает возможность решать сразу две задачи: избавляться от ненужной макулатуры и минимизировать вред, наносимый экологии, сообщила пресс-служба РЭО.

Из вторсырья изготавливают сорбенты — то есть вещества, которые эффективно собирают нефть и продукты ее переработки с водной глади. По своим характеристикам такие изделия не уступают промышленным образцам и пригодны для устранения последствий аварийных разливов.

Применение бумажных отходов в этом качестве особенно значимо, если учесть, что в нашей стране ежегодно накапливается свыше 7 миллионов тонн такой макулатуры, причем треть этого объема не подлежит вторичной переработке (речь идет о загрязненной бумаге и картоне).

«Сейчас в России есть около 4,5 млн тонн мощностей по переработке макулатуры. Подобные решения показывают, как отходы могут становиться полезным ресурсом. Переработка макулатуры в сорбенты позволяет одновременно уменьшать объем отходов и решать экологические задачи, связанные с очисткой водоемов от нефтяных загрязнений», — отметили в пресс-службе РЭО.

Проведенные исследования доказывают, что использование макулатуры для производства сорбционных материалов является перспективным направлением, так как готовые изделия обладают высокими эксплуатационными качествами. В перспективе авторы проекта намерены совершенствовать свою технологию: добиваться большей прочности получаемых материалов и облегчать процесс их утилизации за счет применения натуральных компонентов.

О разработке рассказывается в сборнике тезисов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд». Этот сборник был выпущен РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В него вошли лучшие студенческие работы, посвященные, в частности, переработке мусора и внедрению экологичных технологий.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО заключается в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в стране. С 2025 года в России реализуется новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по формированию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.