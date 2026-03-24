РЭО утвердил состав Экспертного совета по устойчивому развитию на 2026 год

Руководить советом по-прежнему будет председатель платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (ИНФРАГРИН) Светлана Бик. Обязанности секретаря возложены на Татьяну Ковалеву, которая занимает должность заместителя руководителя департамента стратегического развития — начальника отдела устойчивого развития РЭО.

Новый состав объединил представителей крупнейших финансовых институтов, экспертного сообщества и ведущих компаний. В число участников вошли топ-менеджеры и руководители, курирующие направления устойчивого развития в X5 Group, «Магните», «Сибуре», группе «ЭкоЛайн», а также в «Экополисе Сертификация и Сервис». Кроме того, в совет вошли представители ДОМ.РФ, «Совкомбанка», Агентства стратегических инициатив, Российского университета дружбы народов и компаний-операторов, работающих с твердыми коммунальными отходами.

Отдельную группу внутри совета составляют сотрудники РЭО, которые отвечают за приоритетные направления деятельности: расширенную ответственность производителей, экономику замкнутого цикла, финансово-аналитическую работу и экологический мониторинг.

«Экспертный совет с момента своего создания динамично развивается. Сегодня мы формируем его состав так, чтобы объединить практический опыт промышленных компаний, ритейла и регоператоров, а также экспертные знания финансового и научного сообществ. Такой подход позволяет нам вырабатывать решения, которые действительно помогают отрасли двигаться вперед и внедрять принципы устойчивого развития», — подчеркнули в пресс-службе РЭО.

Совет функционирует как консультационный орган при РЭО. В круг его задач входит подготовка рекомендаций по внедрению принципов экономики замкнутого цикла, стимулированию процессов утилизации, развитию «зеленого» финансирования и декарбонизации отрасли.

«Принципиально важно, что РЭО не только сам формирует лучшие практики — публикует нефинансовую отчетность, получает ESG-рейтинги и выпускает зеленые облигации, — но и как отраслевой институт развития поддерживает процесс формирования отрасли на принципах прозрачности и ответственности, создавая добровольные правила, стандарты и рекомендации, которые способствуют трансформации участников сферы обращения с ТКО. Экспертный совет по устойчивому развитию принимает в этой работе активное участие», — отметила Светлана Бик.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана в соответствии с Указом Президента от 14 января 2019 года. Главная задача РЭО заключается в формировании в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов не более чем до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья и ресурсов.